Kämpferischer Blessin: "Es kotzt mich an"

St. Paulis Trainer Alexander Blessin hat sich nach dem nächsten schmerzlichen Rückschlag für die Kiezkicker getroffen, aber kämpferisch gezeigt. "Es ist auf's Neue eine Situation, die absolut unbefriedigend ist und ärgerlich", sagte der 52-Jährige nach dem 0:1 (0:1) gegen Union Berlin. Es war die achte Bundesliga-Niederlage in Serie, die einen Klub-Negativrekord bedeutet: "Es kotzt mich an."

Blessin, der nach dem Spiel Rückendeckung von Klub-Präsident Oke Göttlich erhielt, betonte aber auch, dass seine Mannschaft weiter im Rennen sei. "Es ist trotzdem im unteren Bereich weiter alles eng beieinander", sagte er und verwies darauf, dass die Mannschaft in Takt sei. St. Pauli belegt aktuell den Relegationsplatz 16 mit sieben Punkten. Auf Platz 15 hat der VfL Wolfsburg einen Zähler mehr, davor liegt der Stadtrivale HSV mit neun Punkten.

Die Konkurrenten zu überholen, wird in der kommenden Woche schwer. Am Samstag müssen die Braun-Weißen beim FC Bayern ran. Danach folgt das Pokal-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach und dann bis Jahresende Aufgaben in Köln, gegen Heidenheim und in Mainz.