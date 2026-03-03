Kahn über Fäuste-"Tor": "Brachte mir Legendenstatus"

Oliver Kahn hat augenzwinkernd auf einen ganz besonderen, überaus kuriosen Bundesliga-Moment zurückgeblickt. "Heute vor genau 25 Jahren erzielte ich mein erstes – und einziges – Profitor", schrieb der einstige "Titan" bei X zum Jubiläum seines "Treffers" mit zwei Fäusten am 3. März 2001 bei Hansa Rostock.

"Anders als ich damals glaubte, dürfen Torhüter den Ball nicht in beiden Strafräumen mit den Händen berühren", ergänzte Kahn und meinte: "Das Tor wurde aberkannt und ich vom Platz gestellt – dennoch brachte es mir Legendenstatus ein."

Kahn hatte damals von Schiedsrichter Markus Merk wegen Ballwegschlagens schon in der ersten Halbzeit die Gelbe Karte gesehen. Als er dann kurz vor dem Spielende beim Stand von 3:2 für Rostock regelwidrig den vermeintlichen Ausgleich erzielt hatte, sah er die Ampelkarte.

Später nannte er seine Aktionen einen "Reflex" und behauptete: "Das ist in uns Torhütern drin." Mit einem Schuss Ironie fügte er an: "Man muss sich das mal vorstellen: Man fliegt vom Platz, nachdem man ein Tor geschossen hat. Phänomenal!"