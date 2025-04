Kane hofft auf Ende des Titelfluchs: "Wäre großartig"

Superstar Harry Kane fiebert dem Ende seines ganz persönlichen Titelfluchs entgegen. "Das wäre großartig!", sagte der Top-Stürmer von Bayern München im Interview mit "Absolut Fussball", dem Fußball-Portal von Home of Sports, und betonte lachend: "Vielleicht würde es ein paar Leute davon abhalten, darüber zu reden, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe."

Kane hat trotz all seiner Tore weder mit der englischen Nationalmannschaft noch bei seinen Klubs Tottenham Hotspur oder Bayern München bislang einen Pokal in die Hände bekommen. Sollte es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 oder später mit der Meisterschale klappen, "wäre es ein großes Fest", sagte Kane: "Wobei sich der Fokus danach auf den nächsten Titel richten wird, denn im Fußball geht es immer weiter."

Im Herbst auch in der Champions League. Dort will Kane den Fans nach dem Viertelfinal-Aus in dieser Spielzeit gegen Inter Mailand (1:2/2:2) im nächsten Jahr etwas "zurückzugeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Champions League stärker zurückkommen werden."

Ein Schlüssel dafür sei Trainer Vincent Kompany. "Er tut uns wirklich sehr gut. Er ist jemand, der nicht abhebt, wenn die Dinge gut laufen, und er lässt sich auch nicht unterkriegen, wenn es nicht so läuft. (...) Es macht einfach Spaß."