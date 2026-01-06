Karls Real-Flirt: Bayern "völlig entspannt"

Jungstar Lennart Karl von Bayern München hat sich intern für seinen öffentlichen Flirt mit Real Madrid entschuldigt, für die Bosse ist das Thema damit vom Tisch. Er habe die Situation "völlig entspannt wahrgenommen", sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem Testspielsieg bei RB Salzburg (5:0), in dem Karl als Doppelpacker geglänzt hatte.

"Ein 17-Jähriger darf auch mal Fehler machen", ergänzte Eberl und berichtete: "Er ist beim Fanklub gewesen und kam einen Tag danach zu uns und meinte: Ich glaube, ich habe da etwas nicht ganz so Gutes gesagt. Etwas, das man fehlinterpretieren könnte."

Der FC Bayern sei "ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen", hatte Karl am vergangenen Sonntag gesagt und ergänzt: "Irgendwann" wolle er "auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein."

Das, meinte Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag bei ServusTV, "ist der Lenny. So spielt er auch Fußball! Er trägt sein Herz auf der Zunge. Der scheißt sich nichts, sagt man bei uns – auch auf dem Platz. Er redet wie ein 17-jähriger Bursche."

Karl sei gleich bewusst gewesen, "dass das unglücklich war. Er hat sich am nächsten Tag entschuldigt, wir haben darüber gesprochen." Der Jungstar fühle sich "extrem wohl beim FC Bayern. Er genießt gerade diese Zeit."

Eberl betonte: "Er zeigt seine Leistung auf dem Platz. Er weiß, was er hier hat und das hat er uns auch noch einmal unterstrichen. Das ist das, was zählt."