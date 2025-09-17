Kein Irvine, kein Problem? St. Pauli will "Run" fortsetzen

Mit dem historisch guten Saisonstart im Rücken, aber wieder ohne seinen Kapitän geht der FC St. Pauli in das komplizierte Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. "Wir wollen den Run, den wir aktuell haben, im positiven Sinne fortsetzen. Dafür werden wir alles tun", sagte Alexander Blessin, Trainer des aktuell Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga, vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky).

Spielführer Jackson Irvine, der beim jüngsten 2:1-Sieg über den FC Augsburg nach einem Ausfall zu Saisonbeginn erstmals wieder (ohne Einsatz) im Kader gestanden hatte, muss in Stuttgart erneut passen. "Jackson hat muskuläre Probleme", erklärte Blessin: "Es werden immer wieder Momente kommen, wo der Muskel zumacht." Auch für den wiedergenesenen Verteidiger Karol Mets kommt das Spiel am Freitag noch zu früh.

"Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird", sagte der Coach mit Blick auf den Gegner, machte aber auch eine mögliche Schwachstelle aus. "Die Zuschauer sind teilweise sehr kritisch, was für uns eine Chance ist, die schwäbische Unzufriedenheit hervorzukitzeln. Das ist unsere Aufgabe", sagte der gebürtiger Bad Cannstätter Blessin: "Wir wollen unsere Qualität, die wir in den letzten drei Spielen gezeigt haben, wieder auf den Platz bringen und sie dadurch ein bisschen einschüchtern."

St. Pauli steht mit sieben Punkten nach drei Spielen zum Start so gut da wie noch nie in seiner Bundesliga-Historie. Auch das prestigeträchtige Stadtderby gegen den Hamburger SV wurde gewonnen (2:0).