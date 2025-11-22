Kein Wechsel nach Wolfsburg: Schicker bleibt in Hoffenheim

Doch kein Wechsel nach Wolfsburg, stattdessen mehr Kompetenzen in Hoffenheim: Andreas Schicker bleibt Sport-Geschäftsführer der TSG, das gab der Fußball-Bundesligist am Samstagabend bekannt. Der Österreicher, der erst seit rund einem Jahr bei den Kraichgauern verantwortlich ist und einen Vertrag bis 2029 besitzt, wurde zuletzt vom Ligarivalen aus Niedersachsen umworben, wo er den entlassenen Sportchef Sebastian Schindzielorz beerben sollte. Die erwartete Einigung blieb aber aus.

Schicker bildet stattdessen fortan gemeinsam mit Tim Jost, seit vergangenem Dezember Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der TSG, das alleinige Führungsduo, wie Hoffenheim mitteilte. Dies sei "das Ergebnis zahlreicher guter und zukunftsgerichteter Gespräche in den vergangenen Tagen zwischen allen Beteiligten", so der Klub in seiner Stellungnahme.

Die TSG-Gesellschafter hätten ihm "eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können. Wir haben die Mannschaft im Sommer ganz bewusst neu zusammengestellt. Nun ist es wichtig, dass wir in Ruhe arbeiten können", sagte Schicker: "Gemeinsam mit der Mannschaft, dem Trainer-Team und dem gesamten Staff werde ich alles dafür tun, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Ich freue mich über diese Entwicklung, aber wir sind hier noch nicht fertig."

TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp ergänzte: "Unsere Mannschaft hat sportlich unter seiner Führung wieder zur TSG-DNA zurückgefunden, die Mannschaft ist jünger, ihr Fußball attraktiver und erfolgreicher geworden. Wir wünschen uns, dass Andreas Schicker diesen Weg noch lange federführend prägt."