Keita verlässt Werder endgültig

Naby Keita kehrt nicht zu Werder Bremen zurück. Der 30 Jahre alte ehemalige Starspieler des FC Liverpool schließt sich nach bisheriger Leihe nun fest dem ungarischen Traditionsverein Ferencvaros Budapest an. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Nach der Beendigung der Leihe haben wir nun eine Lösung gefunden, mit der alle Beteiligten zufrieden sind. Wir wünschen Naby alles Gute für die Zukunft", sagte Werders Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz.

Keita war 2023 von den Reds an die Weser gewechselt, wurde aber nie die erhoffte Verstärkung. Für die Grün-Weißen kam der frühere Leipziger nur fünf Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Anfang des vergangenen Jahres folgte die Leihe nach Budapest, wo Keita nun länger bleibt.