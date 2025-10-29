Kessler sieht Zukunft von El Mala vorerst beim FC

Sportdirektor Thomas Kessler sieht die Zukunft von Top-Talent Said El Mala vorerst beim 1. FC Köln. "Er kann das mit seinem Umfeld sehr ordentlich einschätzen. Und wir werden ihn dabei begleiten, dass er sich bei uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Er ist noch nicht am Ende", sagte Kessler vor dem Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München im Sport1-Interview.

Der 19-jährige El Mala hatte mit seinen starken Auftritten in den vergangenen Wochen Begehrlichkeiten bei einigen Topklubs geweckt. Mit der Vertragsverlängerung mit dem U21-Nationalspieler bis 2030 habe der FC "ein klares Statement gesetzt, dass wir mit ihm die Zukunft sehen und sind sehr froh darüber, dass Said bei uns ist", sagte Kessler und fügte an: "Die Erwartungshaltung in Köln kann immens groß werden, auch durch das mediale Umfeld. Wir tun alle gut daran, vernünftig mit ihm zu arbeiten."

Trainer Lukas Kwasniok räumte zuletzt sein, dass man wisse, dass der Offensivspieler "wahrscheinlich nicht die nächsten 15 Jahre hier spielt". Irgendwann werde man El Mala "unfassbar teuer abgeben müssen".