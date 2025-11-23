Kleindienst mit "kitschigem" Comeback - Tabakovic freut sich

Als Tim Kleindienst nach langer Verletzungspause seine emotionale Rückkehr feierte, fieberte auch sein Teamkollege Haris Tabakovic mit. "Ich freue mich extrem für ihn, weil ich weiß, was es heißt, nach so einer Verletzung zurückzukommen. Ich weiß, was es heißt, nach Monaten das Comeback zu feiern", sagte der Stürmer von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim am Sky-Mikrofon.

Auf seine lang ersehnte Einwechslung hatte Kleindienst, der erstmals seit seiner im Mai erlittenen Knieverletzung wieder im Kader stand, dabei mehrere Minuten an der Seitenlinie warten müssen. Als das Spiel in der ersten Minute der Nachspielzeit endlich unterbrochen war, übernahm der ehemalige Heidenheimer im Duell mit seinem Ex-Verein begleitet von Sprechchören die Gladbacher Kapitänsbinde auf dem Feld.

"Es ist fast schon kitschig, dass es gegen Heidenheim kommt", hatte Kleindienst im Vorfeld gesagt: "Es ist etwas Besonderes für mich, da es fast auf den Tag ein halbes Jahr her ist. Es war eine lange Zeit, daher ist man umso glücklicher, dass man wieder dabei ist."

Als Kleindienst ins Spiel kam, war dieses aber schon längst entschieden. Unter anderem war Tabakovic am vierten Pflichtspielsieg in Folge beim Chefcoach-Debüt von Eugen Polanski mit seinem siebten Saisontor (55.) maßgeblich beteiligt. Die Konkurrenzsituation beschäftigte Tabakovic im Anschluss wenig. "Was die Zukunft bringt, werden wir sehen, das muss der Trainer entscheiden", sagte der 31-Jährige. Aber er sei "ein Fan" von der Idee, mit Kleindienst zusammenzuspielen.

Dieser teilte die Meinung. "Von mir aus kann Haris gerne so weitermachen. Es geht nicht darum, dass wir konkurrieren, sondern dass wir ein Miteinander schaffen", betonte Kleindienst mit Blick auf die Form seines Mitspielers während seiner Abwesenheit. Tabakovic beschere Gladbach "hoffentlich noch viele Tore", sagte der Angreifer: "Hoffentlich kann man auch mal davon sprechen, dass wir zusammenspielen."