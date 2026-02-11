Knieverletzung bei Frankfurts Theate

Eintracht Frankfurt muss "bis auf Weiteres" auf seinen Verteidiger Arthur Theate verzichten. Der Fußball-Bundesligist bestätigte in einer sehr knappen Mitteilung, dass der 25-Jährige "im Mannschaftstraining am Mittwoch eine Knieverletzung erlitten" habe. Um welche Verletzung es sich handelt und wie lang Theate voraussichtlich pausieren muss, gab der Klub nicht bekannt.

Laut kicker soll der Meniskus betroffen sein, die Ausfallzeit würde somit "mehrere Wochen" umfassen. Offenbar war zunächst von einer noch schwerwiegenderen Verletzung ausgegangen worden.

Der Belgier Theate war unter dem entlassenen Coach Dimo Toppmöller Stammspieler. Auch beim Debüt des neuen Trainers Albert Riera beim 1:1 bei Union Berlin am vergangenen Wochenende stand er von Beginn an auf dem Platz.