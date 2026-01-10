Köln: Auch Heintz fällt aus

Der 1. FC Köln wird seine Personalsorgen in der Defensive nicht los. Wie Trainer Lukas Kwasniok nach dem 2:2 (1:2) in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim erklärte, muss Dominique Heintz wegen muskulärer Probleme im Adduktorenbereich erneut pausieren. Laut Kwasniok könnte der Innenverteidiger, der bereits im Dezember wegen eines Muskelfaserrisses zwei Spiele verpasst hatte, "drei bis vier Wochen" fehlen.

Die Kölner müssen in der Defensive aktuell bereits auf Luca Kilian (Kreuzbandriss), Timo Hübers (Knie), Joel Schmied (Oberschenkel) und Rav van den Berg (Rotsperre) verzichten. Mittelfeldspieler Eric Martel, der zuletzt in der Innenverteidigung aushalf, ist nach seiner fünften Gelben Karte für die Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den FC Bayern ebenfalls gesperrt. In Heidenheim hatte Neuzugang Jahmai Simpson-Pusey bereits in der Startelf gestanden.