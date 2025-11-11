Köln beendet Zusammenarbeit mit Schaefer und Rutemöller

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Coach Frank Schaefer (62) und dem einstigen DFB-Trainer Erich Rutemöller (80) beendet. Der Klub werde künftig "je nach Thema ganz individuell mit Expertinnen und Experten aus dem jeweiligen Bereich zusammenarbeiten", erklärte der neue FC-Vizepräsident Ulf Sobek am Dienstag in einer Mitteilung.

Rutemöller und Schaefer hatten gemeinsam das Kompetenzteam Sport gebildet und den früheren FC-Präsidenten Werner Wolf bei sportlichen Themen beraten. "Eine zukünftige, projektbezogene Zusammenarbeit mit Frank Schaefer als Experten bleibt immer eine Option. Gleiches gilt für Erich Rutemöller, der Stephan Engels künftig bei der Betreuung der Traditionsmannschaft unterstützen wird", so Sobek weiter.

Schaefer hatte über die Jahre verschiedene Funktionen beim Bundesligisten übernommen. In der Saison 2010/2011 war er Cheftrainer der Kölner, leitete später die Nachwuchsabteilung und stand dem FC seit April 2024 beratend zur Seite. Auch Rutemöller stand Anfang der 90er bei den Domstädtern an der Seitenlinie, war sieben Jahre DFB-Ausbildungsleiter sowie gleichzeitig Trainer der DFB-Perspektivmannschaft Team 2006 und ab 2019 Berater des FC.