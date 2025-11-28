Köln bei den "Hyänen" in Bremen ohne Ache

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln muss am Wochenende wie erwartet auf Stürmer Ragnar Ache verzichten. Dem 27-Jährigen gehe es trotz der leichten Gehirnerschütterung, die er am Mittwoch beim Training erlitt, "ganz gut. Aber die Protokolle sind so, wie sie sind", sagte Kwasniok vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Auch Joel Schmied (Oberschenkelverletzung) wird fehlen.

Während Kwasniok in der Offensive noch weiter "die Qual der Wahl" hat, stellt sich die Defensive weitestgehend von selbst auf. Rav van den Berg sei nach seiner zweimonatigen Verletzungspause "ein Gedankengang" für die Startelf, "der auf der Hand liegt. Er ist gerade an der Schwelle. Das ist die einzige Position, die noch unklar ist", sagte Kwasniok.

In Bremen treffen die Kölner, die zuletzt zweimal verloren haben, auf ihren oberen Tabellennachbarn. "Ich hätte nichts dagegen, wenn das die ganze Saison so bleiben würde", sagte Kwasniok vor dem Duell zwischen dem Neunten und Zehnten. Die Norddeutschen seien "vor allem in Umschaltsituationen mit das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat. Sie warten wie so Hyänen auf Bälle, die sie abgreifen können, um dich dann überfallartig auf dem falschen Fuß zu erwischen." Beide Mannschaften spielen "nach vorne, gehen ein gewisses Risiko, wodurch auch Fehler entstehen", ergänzte Kwasniok: "Deshalb könnte es für die Zuschauer ein recht attraktives Spiel werden."