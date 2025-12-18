Köln: Heintz erweitert Kwasnioks Defensivoptionen

Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln entspannt sich die Personallage in der Innenverteidigung wieder etwas. Wie Trainer Lukas Kwasniok mitteilte, steht Dominique Heintz nach überstandenem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich für das Spiel gegen Union Berlin und Ex-Köln-Trainer Steffen Baumgart zum Jahresabschluss wieder zur Verfügung. "Heintzi geht es gut, und er stellt eine Kaderoption dar", erklärte Kwasniok.

Heintz hatte die Verletzung Ende November im Auswärtsspiel bei Werder Bremen (1:1) erlitten und die nachfolgenden zwei Partien verpasst. Innenverteidiger Joel Schmied (Oberschenkelverletzung) fällt dagegen ebenso weiter aus wie die langzeitverletzten Luca Kilian (Kreuzbandriss) und Timo Hübers (Knieverletzung). Zumindest bei Schmied sei jedoch zumindest "davon auszugehen", dass er mit ins Trainingslager nach Südspanien (2. bis 9. Januar) fährt.

Zuletzt hatte der FC nicht mehr an die guten Ergebnisse der ersten Saisonwochen anknüpfen können. In den vergangenen neun Pflichtspielen gelang nur ein Sieg. Einen Grund dafür sieht Kwasniok auch in der Personalsituation in der Defensive, die das Offensivspiel gehemmt habe. "Da hatte man zuletzt das Gefühl, wir spielen den Ball zu Said (El Mala, d. Red.) und drücken die Daumen", gab Kwasniok zu.

Er sei nun "happy, dass mit Heintzi noch eine Alternative dazugekommen ist, denn mit eineinhalb Innenverteidigern ist es auf Dauer nicht ganz so einfach, in der Bundesliga zu bestehen", sagte Kwasniok: "Aber wir haben uns trotzdem nie darüber beklagt. Wir haben uns auf das Verteidigen fokussiert und dann leidet eben das Spiel nach vorne."