Köln: Mittelfeldspieler Kainz beendet Karriere im Sommer

Mittelfeldspieler Florian Kainz vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln wird seine aktive Karriere nach der Saison beenden. Das teilte der 33-Jährige am Mittwochabend bei Instagram mit. "Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude. Aber irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen", schrieb Kainz.

Bis zu seinem Abschied im Sommer "werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Klub erreichen", kündigte Kainz an. Derzeit belegt Köln den 14. Tabellenplatz - punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Der Österreicher hatte mit Köln bereits zweimal den Gang in die 2. Liga angetreten.

Kainz spielte zehn Jahre lang im deutschen Profifußball. Von 2016 bis Januar 2019 stand der 28-malige österreichische Nationalspieler bei Werder Bremen unter Vertrag, im Anschluss siebeneinhalb Jahre in Köln. In der laufenden Saison kam der frühere FC-Kapitän unter Lukas Kwasniok meist nur auf Kurzeinsätze. In 13 Partien spielte Kainz lediglich knapp 300 Minuten.