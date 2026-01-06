Köln reagiert auf Abwehr-Engpass: Simpson-Pusey kommt von City

Der 1. FC Köln hat auf die akute Personalnot in der Innenverteidigung reagiert und das englische Talent Jahmai Simpson-Pusey verpflichtet. Der 20-Jährige kommt zunächst per Leihe bis zum Saisonende von Manchester City, laut Medienberichten besitzt der Bundesligist für den Sommer eine Kaufoption. Simpson-Pusey war in der bisherigen Saison bereits an den schottischen Meister Celtic Glasgow ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Für mehr Spielzeit wechselt der Rechtsfuß nun nach Köln.

"Mit seiner Verpflichtung erweitern wir unsere Optionen in der Innenverteidigung und schaffen die notwendige personelle Breite. Darüber hinaus bringt Jahmai eine hohe Motivation und einen ausgeprägten Ehrgeiz mit, was den internen Konkurrenzkampf positiv beeinflussen wird", sagte Sportdirektor Thomas Kessler.

Im Oktober hatte der Kölner Abwehrchef Timo Hübers eine schwere Knieverletzung erlitten, er steht langfristig nicht zur Verfügung. Joel Schmied fehlt aufgrund einer Muskelverletzung noch mindestens für die anstehenden Spiele gegen den 1. FC Heidenheim (10. Januar) und Bayern München (14. Januar), das gilt auch für Rav van den Berg aufgrund einer Rot-Sperre.

Simpson-Pusey absolvierte bislang sechs Profi-Spiele unter Pep Guardiola für City in Premier League und Champions League und wurde zudem als Spieler der Saison in der Premier League 2 für Nachwuchsteams ausgezeichnet. Seine Leihe zu Celtic brachte nicht den gewünschten Durchbruch, dort kam er nur einmal zum Einsatz. Nun freut er sich auf einen "Neustart" in Köln.