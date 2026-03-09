Kölner Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt

Der 1. FC Köln kann erst nach der Länderspielpause wieder seinen Abwehrspieler Jahmai Simpson-Pusey einsetzen. Der 20-jährige Engländer, der beim 1:2 am Samstag gegen Borussia Dortmund wegen groben Foulspiels die Rote Karte erhalten hatte, wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Damit verpasst er sowohl das Auswärtsspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV als auch das Derby gegen Borussia Mönchengladbach eine Woche später.