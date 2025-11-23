Kölner Sorgen in der Abwehr: Schmied fällt verletzt aus

Die Abwehrsorgen des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln haben sich vergrößert: Verteidiger Joel Schmied erlitt bei der 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt eine Muskelverletzung im Oberschenkel und wird vorerst fehlen. Das bestätigte der Verein am Sonntag, zur genauen Ausfallzeit machten die Kölner keine Angabe. Durch die Verletzung des Schweizers stehen dem FC nur noch drei von sieben nominellen Innenverteidigern zur Verfügung.

"Es ist eine muskuläre Verletzung, die darauf hindeutet, dass er uns nächste Woche nicht zur Verfügung steht", hatte Trainer Lukas Kwasniok bereits nach der Partie gesagt. Der Nationalspieler der Schweiz hatte Eintracht-Stürmer Jonathan Burkardt beim zwischenzeitlichen 1:3 (60.) am Schuss hindern wollen. Nach der missglückten Abwehr griff sich Schmied an den Oberschenkel und wurde daraufhin in der 63. Minute ausgewechselt.

Neben den Langzeitverletzten Timo Hübers (29) und Luca Kilian (26) sowie dem Niederländer Rav van den Berg (21), der sich nach seiner Verletzung erst in der Aufbauphase befindet, fällt nun auch Stammspieler Schmied aus. In neun von elf Bundesliga-Spielen stand er in der bisherigen Spielzeit in der Startelf.