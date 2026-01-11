Kompany lobt Karl: "Er macht vieles richtig"

Trainer Vincent Kompany hat den verbalen Ausrutscher von Lennart Karl bei einem Fanclub-Besuch gelassen zur Kenntnis genommen. "Er hat vielleicht einen kleinen Kommunikationsfehler gemacht", sagte er zur Aussage des 17-Jährigen, er wolle "irgendwann auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein." Für die etwas unglückliche Aussage hatte sich Karl schon einen Tag später bei Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund entschuldigt.

"Max und Christoph haben mit ihm darüber gesprochen, seine Teamkollegen haben ihn da ein bisschen aufgezogen", für ihn als Trainer aber sei das kein Thema, sagte Kompany vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Er blicke "auf das Gesamtbild" bei Karl: "Wenn er schlecht trainiert, wenn er schlecht spielt oder nicht alles gibt, hat er ein Problem mit mir." Nicht nur in den vergangenen Tagen aber "war das Gegenteil war der Fall".

Kompany betonte, dass Karl "sehr hart arbeitet, was er liefert jeden Tag im Training, im Spiel, bei den Meetings, ist auf allerhöchstem Niveau. Er macht so vieles richtig." Er selbst habe mit Karl nicht über die Äußerung zu Real Madrid gesprochen, aber dass sich Karl dafür umgehend bei Eberl und Freund entschuldigt habe, "gefällt mir sehr gut".