Kompany rotiert - Urbig ersetzt Neuer

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany nimmt beim Bundesligaspiel am Samstag beim VfB Stuttgart gleich sechs Wechsel vor. Eine Pause bekommt unter anderem Kapitän Manuel Neuer, der von Jonas Urbig ersetzt wird. Auch Torjäger Harry Kane sitzt zunächst auf der Bank. Für den Engländer stürmt Nicolas Jackson.

Zudem erhalten vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Sporting Lissabon Jonathan Tah, Lennart Karl, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic eine Pause. Der Nationalspieler, der am Mittwoch beim 3:2 im Pokal bei Union Berlin angeschlagen raus musste, sitzt auf der Bank. Dafür rotieren Min-Jae Kim, Leon Goretzka, Tom Bischof und Raphael Guerreiro in die Startelf der Rekordmeisters.