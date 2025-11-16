Kovac bleibt fokussiert: "Lasse mich nicht treiben"

Trainer Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund weiter Verbesserungspotenzial. Zwar sei er mit der Entwicklung der Mannschaft grundsätzlich zufrieden, bei Detailfragen aber fehle derzeit die Präzision. "Wir haben klare Abläufe und Automatismen, die in der letzten Saison gegriffen haben, die wir jetzt im Moment so in der Form aber zu selten gut zu Ende fahren", sagte Kovac im kicker-Interview: "Da geht es um ungenaues Passspiel, die Ballannahme, die Ballmitnahme. Viele Details in und um den Sechzehner sind nicht so sauber, wie wir es noch in der vergangenen Saison hatten. Das merken wir dann im offensiven Output."

Dennoch sei er weit davon entfernt, Kritik zu üben. "Wenn wir Tabellenelfter wären, würden wir nicht darüber sprechen, ob unser Fußball auch schön genug ist. Dann ginge es um die A-Note: um die Ergebnisse", sagte Kovac, der mit dem BVB in der Liga derzeit hinter Bayern München und RB Leipzig Dritter ist: "Für mich als Trainer ist es wichtig, dass ich mich von den äußeren Debatten nicht treiben lasse oder deshalb in Aktionismus verfalle." Auch nach der Champions-League-Niederlage bei Manchester City (1:4) und dem folgenden 1:1 beim Hamburger SV in der Bundesliga werde er "nicht alles infrage stellen, was vorher gut war".

Seine Erfahrung im Profifußball als Spieler und Trainer helfe ihm bei dieser Herangehensweise. "Ich habe mir inzwischen abgewöhnt, Kritik persönlich zu nehmen, und bin es gewohnt, dass versucht wird, gewisse Themen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist nichts Neues. Wichtig ist, dass die Kritik sachlich bleibt", sagte der 54-Jährige, der den BVB im Februar als Nachfolger von Nuri Sahin übernommen und trotz großen Rückstands noch in die Champions League geführt hatte.

"Wir haben Konstanz und Stabilität reinbekommen, wir haben viele Tore erzielt und relativ wenig zugelassen, auch wenn es sich in diesen Bereichen zuletzt etwas verschoben hat", lobte der Kroate: "Im Großen und Ganzen denke ich schon, dass die Mannschaft sich ordentlich entwickelt und in eine gute Richtung bewegt. Diesen Weg wollen wir konsequent fortsetzen."