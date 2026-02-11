Kovac mit Problemen in der Innenverteidigung

Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac kann vor dem Spiel gegen den FSV Mainz 05 bezüglich des Personals wieder etwas aufatmen, hat aber weiterhin Probleme auf der Innenverteidiger-Position. Kapitän Emre Can (Adduktorenbeschwerden), Co-Kapitän Nico Schlotterbeck (Gelbsperre) und Filippo Mane (Muskelverletzung) fehlen den Westfalen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL), dafür stehen Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi und wohl auch Yan Couto wieder zur Verfügung, wie Kovac am Mittwoch mitteilte.

Gegen die unter Trainer Urs Fischer wiedererstarkten Mainzer (vier Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen) erwartet der Kroate ein intensives Spiel: "Die Mainzer kämpfen ums Überleben und ihre Leistung zuletzt sollten uns eine Warnung sein", sagte Kovac und fügte im Hinblick auf das sogenannte "Mainz-Trauma" an: "Ich will nicht vom Trauma reden, denn wir haben letzte Saison gewonnen und ich gehe davon aus, dass wir das auch am Freitag können." Der BVB hatte im Mai 2023 in einem dramatischen Saisonfinale gegen Mainz (2:2) die Meisterschaft verspielt.

Dortmund geht nach vier Siegen aus vier Spielen als bestes Rückrundenteam ins Spiel. Ein weiterer Sieg am Freitag würde dem BVB helfen, sich das restliche Wochenende "entspannt anzuschauen". Der deutsche Rekordmeister Bayern München, auf den der BVB sechs Punkte Rückstand hat, gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen.