Kovac über Augsburg: "Ungemein viel Qualität"

Trotz der Krise beim kommenden Gegner geht Borussia Dortmund voller Respekt ins Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg. "Ich bewerte die Situation nicht über, es ist eine Bundesliga-Mannschaft, die ungemein viel Qualität hat", sagte BVB-Trainer Niko Kovac mit Blick auf das Duell am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Die Situation beim FCA mit Trainer Sando Wagner sei "nicht die leichteste", so Kovac, "aber das bedeutet nicht, dass es für uns leicht wird."

Das "Gegenteil" sei der Fall. "Wir müssen uns zu 100 Prozent konzentrieren", forderte der Kroate: "Wir schauen nur auf uns, wollen unser Spiel durchbringen und gewinnen." Dies sei "ganz klar unsere Ambition".

Augsburg war am Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den VfL Bochum ausgeschieden, belegt in der Liga derzeit nur den 15. Platz. Zuletzt gab im eigenen Stadion ein 0:6 gegen RB Leipzig. Kovac betonte, dass er sich nicht zu sehr mit Wagners Situation beschäftige. "Der Fokus gilt meiner Mannschaft", sagte er: "Ich habe genug zu tun, weil wir alle drei Tage spielen."