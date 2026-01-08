Kovac will "sofort die Maschine anschmeißen"

Trainer Niko Kovac erwartet trotz der eisigen Temperaturen am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt eine Topleistung von Borussia Dortmund. "Wir sind fit, das ist entscheidend, wir sind gesund. Es geht darum, um 20.30 Uhr sofort die Maschine anzuschmeißen. Wir wollen wieder punkten und uns oben festsetzen", sagte der BVB-Coach am Donnerstag.

Die klimatische Umstellung vom Trainingslager im spanischen Marbella zum verschneiten Deutschland sei kein Problem. "Es ist sehr viel schwieriger von kalt zu warm als von warm zu kalt", sagte er: "Wir sind lang genug im Geschäft, das ist überhaupt kein Grund." Der BVB kehrte erst am Donnerstag zurück, fürs Spiel am Freitagabend in Frankfurt werden Temperaturen um drei Grad Celsius erwartet.

Die "Qual der Wahl" hat Kovac im Sturmzentrum. Sowohl Serhou Guirassy als auch Fábio Silva "haben es richtig gut gemacht und gezeigt, was sie können", berichtete Kovac über das Trainingslager: "Unsere Stürmer verstehen sich sehr gut, alle sind sehr motiviert und sehr engagiert. Jeder kämpft um seinen Platz."