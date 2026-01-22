Kramaric: TSG zeigt "besten Fußball nach Bayern"

Platz drei in der Fußball-Bundesliga und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand: Für die TSG Hoffenheim und Offensivspieler Andrej Kramaric läuft es derzeit rund. Entsprechend groß ist das Selbstvertrauen im Kraichgau.

"Ich würde offen sagen, wir zeigen nach Bayern München den besten Fußball, und ich hoffe, das bleibt so", sagte der 34-Jährige im Interview mit Sky: "Mit ein bisschen Glück können wir die Champions League erreichen", fügte Kramaric, der bereits in der Saison 2018/19 mit Hoffenheim in der Königsklasse gespielt hatte, an.

Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison und einem holprigen Start in die neue Spielzeit feierte die Mannschaft von Christian Ilzer in den vergangenen elf Partien acht Siege (eine Niederlage). Auch deshalb genießt Kramaric "jede Sekunde mit dieser Mannschaft".

Der kroatische Nationalspieler, seit 2016 für die TSG aktiv, ist derzeit zusammen mit den Offensivkollegen Tim Lemperle und Fisnik Asllani erfolgreichster Torschütze in den Reihen der TSG (je sechs Treffer), glänzte beim 5:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach mit einem Dreierpack.

Beim Bundesligadritten, bei dem sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, will der TSG-Rekordtorschütze (132 Bundesligatore) zunächst "einfach so weitermachen". Gleichzeitig machte Kramaric deutlich, dass mögliche Vertragsgespräche und seine sportliche Zukunft auch von den Visionen des Vereins abhängen würden.

Sportlich stehen für Hoffenheim nun zwei Auswärtsspiele an. Am Samstag gastiert die TSG bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr), ehe es am darauffolgenden Dienstag zum Nachholspiel nach Bremen (20.30 Uhr/jeweils Sky) geht.