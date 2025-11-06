Krösche über Götze-Zukunft: "Setzen uns im Winter zusammen"

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt aus - wie es danach für den Weltmeister von 2014 weitergeht, könnte sich bereits in der Winterpause entscheiden. "Wir haben mit Mario besprochen, dass wir uns im Winter mal zusammensetzen", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche bei Sky. "Wir haben jetzt Anfang oder Mitte September zusammengesessen und gesagt, wir spielen die Hinrunde, setzen uns dann in Ruhe zusammen", ergänzte der 45-Jährige, "wir haben da beide überhaupt keinen Stress."

Götze spielt seit 2022 für die Eintracht, in der laufenden Spielzeit kommt er allerdings erst auf insgesamt 413 Pflichtspielminuten. Beim 0:0 am Dienstag in der Champions League bei der SSC Neapel indes spielte der 33-Jährige über die vollen 90 Minuten. "Ich glaube, dass Mario sich wohlfühlt in Frankfurt", sagte Krösche, "wir sind froh, dass wir ihn haben – alles andere wird sich zeigen."

Angesprochen auf die persönliche Zukunftsplanungen und einen potentiellen Traum von der Premier League betonte Krösche: "Ich mache mir nichts aus Träumen. Am Ende bin ich froh, bei Eintracht Frankfurt arbeiten zu können." Er habe "noch viel vor" mit dem Verein, über die Zukunft mache er sich daher "gar keine Gedanken."