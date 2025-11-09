Kwasniok über El-Mala-Auswechslung: "Er war nicht gut"

Am Donnerstag war Said El Mala noch in die Nationalmannschaft berufen worden, zwei Tage später erlebte der Shootingstar des 1. FC Köln dagegen einen schwarzen Tag. Im Derby bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach (1:3) war von dem 19-Jährigen nicht viel zu sehen, Trainer Lukas Kwasniok wechselte den Dribbler schon zur Pause aus. "Er war nicht gut, deswegen habe ich ihn rausgenommen. So einfach ist es", sagte Kwasniok nach dem Spiel.

El Mala spielte in der Bundesliga erst zum dritten Mal von Beginn an für die Domstädter. Über 90 Minuten ist der Teenager für den FC bislang noch nie zum Einsatz gekommen, erzielte aber schon vier Tore und sammelte zwei Assists.

"Er hat einfach in der Arbeit gegen den Ball an der einen oder anderen Stelle im Duell nicht ganz so agiert, wie wir uns das vorstellen. Ich bewerte wie bei allen anderen Spielern die Leistung, die war in den ersten 45 Minuten nicht ganz so gut. Und deswegen habe ich ihn und Florian Kainz dann auch in der Halbzeit geopfert", sagte Kwasniok.

FC-Sportdirektor Thomas Kessler fand das eher schwache Spiel El Malas indes nicht dramatisch, sondern "völlig normal". El Mala sei "ein junger Kerl. Wir betonen das Woche für Woche, auch wenn die Leute nicht gerne zuhören, wenn man das sagt". El Mala stecke immer noch "in der Entwicklung".

Auf den Jungstar wartet nun dennoch ein Highlight - bei den anstehenden Länderspielen gegen Luxemburg und die Slowakei könnte er sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft geben.

Vor dem Derby hatte El Mala, der in der Jugend bei der Borussia aussortiert worden war, von seiner Nominierung durch den Bundestrainer berichtet. "Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran. Dann hat er mich kontaktiert mit 'Hi, Julian Nagelsmann hier, ich bitte um Rückruf'. Da wusste ich schon, da bin ich glaube ich dabei", so El Mala.