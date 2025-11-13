Larsson fehlt der Eintracht "bis auf Weiteres"

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Hugo Larsson verzichten. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, erlitt der zentrale Mittelfeldspieler im Training mit der schwedischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung am Oberschenkel. Der 21-Jährige wird demnach "bis auf Weiteres ausfallen".

Bereits am Mittwoch hatte die SGE darüber informiert, dass Larsson wegen der Verletzung vorzeitig vom Trainingscamp der schwedischen Auswahl im spanischen Marbella nach Frankfurt zurückgekehrt war, um sich dort untersuchen zu lassen. In der laufenden Saison hat Larsson für die Eintracht, bei der er seit 2023 unter Vertrag steht, 14 Pflichtspiele absolviert.