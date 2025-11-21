Leipzig bangt um Stürmer Romulo

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen um Stürmer Romulo bangen. Wie Trainer Ole Werner mitteilte, habe der Brasilianer am Freitag wegen einer Reizung im Knie nur individuell trainiert. Ausfallen wird am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in jedem Fall Verteidiger El Chadaille Bitshiabu, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel mehrere Wochen fehlen wird.

Romulo war zur laufenden Saison vom türkischen Klub Göztepe nach Leipzig gewechselt und kam in den bisherigen zehn Ligaspielen auf vier Tore und drei Vorlagen.