Leipzig-Coach "im stetigen Austausch" mit Werner

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat sich ausweichend zur Zukunft von Ex-Nationalstürmer Timo Werner geäußert. "Ich bin mit Timo zu allen möglichen Themen im stetigen Austausch. In dem Moment, wo es Dinge zu vermelden gibt, wird man darüber sprechen", sagte Coach Werner vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/Sky): "Ansonsten ist Timo bei uns. Ich arbeite gerne mit ihm zusammen. Er ist ein guter Typ. Das ist alles, was ich dazu jetzt im Moment sagen kann."

Laut "The Athletic" steht Timo Werner vor dem Absprung zu den San José Earthquakes aus der MLS. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der 29-Jährige für Leipzig lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Bei den Sachsen hat Werner keine sportliche Perspektive mehr. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Laut Ole Werner ist der Spieler derzeit aber nicht für Verhandlungen freigestellt und somit eine Option für den Kader gegen Freiburg.

Für Leipzig ist es das erste Pflichtspiel des Jahres. Die Bundesliga-Partie beim FC St. Pauli war am vergangenen Samstag Schneesturm "Elli" zum Opfer gefallen. "Es ist natürlich eine ungewohnte Situation. Es kommt nicht allzu oft vor, dass man sich auf ein Spiel vorbereitet und im Endeffekt am Abreisetag dann noch so eine Entscheidung getroffen wird. Wenn man die Bilder aus Hamburg gesehen hat, war sie nachvollziehbar. Trotzdem verändert es die Abläufe", sagte Werner.

Seine Mannschaft habe aber "gut auf diesen veränderten Rhythmus durch die Spielabsage reagiert. Insofern sehe ich uns gut gerüstet für den Restart in diesem Jahr und gehe mit einem guten Gefühl in die zweite Hälfte der Saison."