Leipzig fiebert Bayern-Duell entgegen: "Ganz andere Vorzeichen"

Nach dem gelungenen Jahresstart mit RB Leipzig richtete David Raum den Blick gleich nach vorne auf das Duell mit Bayern München - die herbe Klatsche zum Saisonstart soll dabei keine Rolle mehr spielen. "Das Spiel hat ganz andere Vorzeichen. Wir gehen es mutig an und freuen uns darauf", sagte der Nationalspieler nach dem 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg bei Sky am Mittwochabend.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga war Leipzig zum Auftakt beim 0:6 in München unter die Räder gekommen. "Wir sind eine ganz andere Mannschaft, nicht nur personell, wir sind auch gereift", erklärte Raum. Das Team habe nun noch mehr Abläufe mit und gegen den Ball, spiele am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zudem zu Hause gegen den deutschen Rekordmeister.

Auch Willi Orban, der gegen Freiburg zum 1:0 getroffen hatte, will der letzten Begegnung nicht all zuviel Bedeutung beimessen. "Klar willst du ein Stück weit zeigen, dass du es besser kannst. Aber es ist ein neues Spiel, es geht von Null los", betonte der Abwehrchef: "Wir haben quasi nichts zu verlieren. Wir wollen alles reinhauen und Spaß haben, aber wir wissen natürlich, dass es ein sehr, sehr schwerer Gegner ist."

Nach der verlängerten Winterpause, bedingt durch die Spielabsage beim FC St. Pauli in der vergangenen Woche, benötigte Leipzig gegen Freiburg etwas Anlaufzeit, tankte dank der Tore von Orban (53.) und Romulo (56.) aber doch noch Selbstvertrauen. "Die Mannschaft hat heute ein sehr gutes, stabiles Spiel gemacht, was nicht selbstverständlich ist nach so einer Pause", sagte Trainer Ole Werner: "Insofern gehen wir mit einem guten Gefühl in das nächste Spiel."