Leipzig für einige Wochen ohne Baku

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss "voraussichtlich drei bis vier Wochen" auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat sich der 27-Jährige beim Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:0) eine Verletzung der Syndesmose im linken Sprunggelenk zugezogen. Der 27-Jährige arbeite jedoch schon an seiner Rückkehr.

Baku fehlt den Sachsen somit im DFB-Pokal-Achtelfinale am Abend (21.00 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Magdeburg. Außerdem fällt kurzfristig Johan Bakayoko wegen leichten muskulären Beschwerden aus. Dabei handele es sich jedoch um eine Vorsichtsmaßnahme, so der Verein.