Leipzig verpflichtet Flügelspieler Sani

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich mit Offensivtalent Suleman Sani verstärkt. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kommt der 19-Jährige Nigerianer vom slowakischen Erstligisten AS Trencin zu den Sachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2031.

"Mit Suleman Sani haben wir einen hochtalentierten, jungen Flügelstürmer verpflichten können. Er bringt ein spannendes Profil und alle Anlagen mit, um bei RB Leipzig die nächsten Entwicklungsstufen zu gehen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: "Suleman kommt hauptsächlich über die linke Seite, verfügt über ein hohes Tempo, ist aufgrund seiner Physis schwer vom Ball zu trennen und sucht gerne die Tiefe." Der Winter-Transfer sei dabei "ein Vorgriff auf den Sommer, weil sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn fest zu verpflichten."

Sani wechselte im Sommer 2024 aus seiner nigerianischen Heimat nach Trencin. In 59 Pflichtspielen auf Klubebene erzielte der Rechtsfuß insgesamt 16 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. International machte er im September und Oktober 2025 bei der U20-Weltmeisterschaft mit Nigeria auf sich aufmerksam.