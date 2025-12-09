Leipzig wohl bis Jahresende ohne Nusa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Antonio Nusa verzichten. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat der Norweger im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag (6:0) eine Syndesmoseverletzung im linken Sprunggelenk erlitten. Laut Vereinsangaben fehlt der 20-Jährige "voraussichtlich bis zum Jahresende" und steht RB damit am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin und am 20. Dezember gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung.