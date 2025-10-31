Leipzigs Werner erwartet "Spiel auf Augenhöhe" gegen Stuttgart

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht im VfB Stuttgart die bisher größte Saisonhürde seit dem Auftakt bei Rekordmeister Bayern München. "Ich gehe davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist, ein Spiel, das sich in kleinen Momenten entscheiden kann", sagte Werner vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga gegen die Stuttgarter am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Jeder weiß, dass mit Stuttgart eine Spitzenmannschaft kommt, dass es ein echtes Spitzenspiel ist und dass es keinen Raum für Fehler gibt."

Die Sachsen sind mit 19 Punkten derzeit erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München (24), der VfB Stuttgart (18) ist Dritter. "Es ist durchaus so, dass beide Mannschaften für ihren Offensivdrang bekannt sind. Sie haben eine klare Idee, wie sie nach vorne kommen wollen. Trotzdem sind beide Mannschaften auch in ihren Leistungen in den letzten Wochen defensiv sehr stabil gewesen", sagte Werner.

RB Leipzig hatte zum Saisonstart beim FC Bayern deutlich verloren (0:6). Seither ist RB jedoch ungeschlagen und verbesserte sich so auf den zweiten Tabellenplatz. Der VfB Stuttgart sei nun eine Mannschaft, die "extrem gut organisiert ist", sagte Werner. Der VfB spiele ein "sehr aggressives Pressing" und verfüge über eine "sehr klare Spielidee, auch im Ballbesitz."