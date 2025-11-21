Leverkusen: "Kleine Fragezeichen" bei Grimaldo - Tella zurück

Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen droht der Ausfall von Leistungsträger Alejandro Grimaldo. Hinter dem 30-Jährigen stehe "ein kleines Fragezeichen", sagte Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg. Eine Entscheidung über einen möglichen Einsatz soll nach dem Abschlusstraining am Freitagnachmittag getroffen werden. Offensivspieler Nathan Tella steht dagegen erstmals nach über zweimonatiger Verletzungspause wieder zur Verfügung.

Grimaldo war zuletzt mit der spanischen Nationalmannschaft unterwegs. Beim Sieg in Georgien (4:0) stand der Linksfuß noch im Kader, gegen die Türkei (2:2) fehlte er am Dienstag allerdings aufgrund muskulärer Probleme.

Axel Tape (Oberschenkelverletzung) soll in der kommenden Woche wieder ins Teamtraining einsteigen. Bei Lucas Vázquez ist dagegen Geduld gefragt: Der frühere Profi von Real Madrid trainiert aufgrund muskulärer Probleme alleine auf dem Platz. "Es sieht besser und besser aus", betonte Hjulmand.