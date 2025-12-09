Mainz: Fischer muss zunächst auf Mwene verzichten

Der neue Trainer Urs Fischer muss in den ersten Partien unter seiner Regie beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der Österreicher hat am vergangenen Freitag beim Heimspiel des Tabellenletzten gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich erlitten und fällt laut Klub für die "nächsten Spiele" aus.

Als erstes fehlt der 31-Jährige am Donnerstag in der Conference League. Die Rheinhessen müssen bei Fischers Premiere in Polen bei Lech Posen antreten (21.00 Uhr/RTL+). Am Sonntag steht dann das Punktspiel bei Rekordmeister Bayern München auf dem Programm (17.30 Uhr/DAZN).