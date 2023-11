Anzeige

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst auf Abwehrspieler Maxim Leitsch verzichten. Der 25-Jährige erlitt im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel und wird "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen", wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten. Leitsch hatte in der laufenden Saison bereits wegen einer Innenbandverletzung im Knie fünf Bundesligaspiele verpasst.