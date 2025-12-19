Mainz zurück im Alltag: "Können wieder etwas verlieren"

Nach einem historischen Abend in Europa wartet auf die Profis des FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga wieder der knallharte Abstiegskampf - Trainer Urs Fischer ist sich vor dem Kellerduell mit dem FC St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) der besonderen Herausforderung bewusst. "Gestern konnten wir etwas gewinnen", sagte der Coach im Rückblick auf das 2:0 am Donnerstag über Samsunspor in der Conference League und dem damit verbundenen erstmaligen Einzug des FSV in ein Achtelfinale eines Europacups, "jetzt können wir wieder etwas verlieren."

Das Bundesliga-Schlusslicht trennen vier Punkte vom Tabellen-16. aus Hamburg. Gegen das Team von Trainer Alexander Blessin hofft Mainz im letzten Spiel des Jahres auf den ersten Bundesligasieg seit drei Monaten. "Das Selbstvertrauen, dass sich die Jungs aufgebaut haben, müssen wir mitnehmen", forderte Fischer. Seit der Schweizer das Traineramt von Bo Henriksen übernommen hat, sind die Rheinhessen noch ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden).

Übermut bei seinen Profis konnte Fischer nach dem überzeugenden Sieg im Europacup aber nicht feststellen: "Sie sind klar im Kopf", sagte er. Gegen St. Pauli kehren die zuletzt Rotgesperrten Paul Nebel und Dominik Kohr zurück, auf Keeper Robin Zentner und Flügelspieler Phillipp Mwene, die zuletzt verletzt ausgefallen waren, wird Fischer hingegen auch zum Jahresabschluss noch nicht zurückgreifen können.