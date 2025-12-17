Malek El Mala freut sich mit Bruder Said: "Gönnen uns alles"

Malek El Mala empfindet keinen Neid auf den Hype um seinen kleinen Bruder Said. "Nein! Wir gönnen uns alles. Das, was Said erreicht, fühlt sich an, als würde ich es erreichen", sagte der 20-Jährige in einem gemeinsamen Interview mit dem Magazin 11Freunde. Malek El Mala ist ebenfalls Fußballprofi beim 1. FC Köln, kommt aber hauptsächlich in der Regionalligamannschaft des Vereins zum Einsatz - während sein Bruder Said (19) in der Bundesliga für Furore sorgt und im November von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft eingeladen wurde.

"Wenn er ein Tor schießt, ist es, als würde ich eins schießen. Außerdem macht er unsere Eltern glücklich – das macht mich am glücklichsten", sagte Malek El Mala stolz. Schafft auch der ältere El-Mala-Bruder bald den Durchbruch? "Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Malek den gleichen Weg gehen wird", betonte Bruder Said.

Schon in der Jugend waren die Brüder stets denselben fußballerischen Weg gegangen. Said El Mala schlug 2024 sogar ein Angebot von Borussia Dortmund aus, weil die Westfalen seinen Bruder Malek nicht mit verpflichten wollten. "Damit war's für mich vom Tisch", sagte er.

Die Brüder leben in Köln-Ehrenfeld zusammen in einer WG - und ergänzen sich auch dort. Das Zusammenwohnen laufe "gut", sagte Said El Mala. Nur Kochen sei eine "Katastrophe", fügte Malek El Mala an: "Wir haben unsere Küche, glaube ich, noch nie benutzt."