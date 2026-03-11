Medien: BVB verlängert mit umworbenem Nmecha

Der umworbene Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha bleibt dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund offenbar erhalten. Sky und Bild berichteten am Mittwoch von einem "Durchbruch" in den Vertragsgesprächen zwischen dem BVB und den Beratern des Mittelfeldspielers. Zu verbesserten Bezügen werde Nmecha seinen Vertrag bis 2030 verlängern, hieß es. Bislang war der 25-Jährige bis zum 30. Juni 2028 an die Dortmunder gebunden.

Eine Bestätigung stand zunächst aus. Nmecha, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant ist, spielt seit 2023 für den BVB. Unter Trainer Niko Kovac ist er im zentralen Mittelfeld gesetzt, Nmecha hatte sich mit guten Leistungen in den Fokus zahlreicher Spitzenklubs gespielt. Unter anderem Manchester City, sein Jugendverein, sei an ihm interessiert, berichteten verschiedene Medien zuletzt.

Für den BVB wäre die Vertragsverlängerung ein sehr gutes Zeichen. Nmecha spielt in den Plänen eine wichtige Rolle, was auch für Innenverteidiger Nico Schlotterbeck gilt. Der Abwehrchef zögert allerdings noch, seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Dass sich der Klub von Julian Brandt trennt, ist bereits seit dem vergangenen Wochenende bekannt. Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Zudem steht hinter einer Dortmund-Zukunft von Niklas Süle (Vertragsende 30. Juni 2026) ein großes Fragezeichen.

Nach dem frühen Aus in der Champions League und dem DFB-Pokal sowie angesichts des sehr großen Rückstands in der Liga auf Bayern München wird Dortmund diese Saison ohne Titel beenden. Der Triumph im DFB-Pokal 2021 ist weiterhin der letzte große Erfolg des BVB. Für Nmecha und auch Schlotterbeck ist eine Perspektive elementar, mit den Dortmundern Titel gewinnen zu können.