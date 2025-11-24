Medien: Heidel verlässt Mainzer Mitgliederversammlung

Sportvorstand Christian Heidel hat wegen eines familiären Notfalls zwischenzeitlich die Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verlassen. Das berichteten die Allgemeine Zeitung und die Bild-Zeitung am Montagabend. Rund eine Stunde später kehrte der 62-Jährige dann auf die Veranstaltung zurück. "Meinem Vater geht es nicht so gut", sagte Heidel zu Beginn seiner Rede unter Tränen.

Zuvor hatte der kriselnde Tabellenvorletzte der Bundesliga seinen Mitgliedern bereits positive Zahlen für die vergangene Saison präsentiert. Der Klub verzeichnete einen Umsatz von 141,7 Millionen Euro, was im Vergleich zu den 121,8 Millionen Euro aus dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg bedeutete. Der Jahresüberschuss betrug 833.000 Euro.

Sportlich läuft es bei den 05ern derzeit schlecht. Nach elf Spieltagen hat das Team von Trainer Bo Henriksen lediglich sechs Punkte auf dem Konto, nur Schlusslicht 1. FC Heidenheim ist noch schwächer in die Spielzeit gestartet (fünf Punkte).