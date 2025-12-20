Medien: Wolfsburg befördert Interimstrainer Bauer

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird Interimstrainer Daniel Bauer (43) offenbar zum Chefcoach befördern. Das berichteten die Bild und Sky am Samstag. Laut Bild erhält der bisherige U19-Trainer einen "langfristigen Vertrag" bei den Niedersachsen, dieser soll über zwei bis drei Jahre laufen.

Bauer hatte den Trainerjob beim VfL Mitte November für den entlassenen Paul Simonis übernommen und nach einer Niederlage und einem Unentschieden zuletzt zwei Siege nacheinander gefeiert. Es wird darüber spekuliert, dass die Wölfe die Entscheidung rund um das Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verkünden könnten.

"Wenn wir so spielen, wenn wir solche Siege holen, dann spricht natürlich viel für ihn", hatte Wolfsburgs neuer Sportdirektor Pirmin Schwegler nach dem Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach (3:1) gesagt: "Es spricht extrem für den Trainer, wie er den Turnaround geschafft hat."

Schwegler arbeitet erst seit der Vorwoche bei den Wolfsburgern, der frühere Frankfurter Funktionär trat die Nachfolge des entlassenen Sebastian Schindzielorz an.