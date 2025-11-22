Medizinischer Notfall: SGE-Fan mit Krankenwagen abtransportiert

Während der Begegnung in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (3:4) ist es zu einem medizinischen Zwischenfall im Oberrang des Gästeblocks gekommen. Das bestätigten beide Vereine im Anschluss an die Partie. Die Person sei "mit dem Krankenwagen abtransportiert" worden, über den Gesundheitszustand machten die Klubs zunächst keine näheren Angaben.

Bereits vor dem Spielende hatte der Kölner Stadionsprecher per Durchsage mitgeteilt, dass es einen medizinischen Notfall gebe. Zudem stellte der Anhang der Eintracht in der Schlussphase den Support ein.

Die SGE gewann dank der Treffer von Arthur Theate (39.), Mahmoud Dahoud (45.+6) und Jonathan Burkardt (60., 63.) in Köln. Für den Aufsteiger erzielten Jakub Kaminski (4.), Marius Bülter (83.) und Luca Waldschmidt (90.+4) die Treffer.