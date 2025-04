Müller vor 500. Spiel - aber zunächst auf der Bank

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller steht am Samstagnachmittag gegen den FSV Mainz 05 vor seinem 500. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Trainer Vincent Kompany verzichtet in der Startformation allerdings zunächst auf den 35-Jährigen, der unter der Woche wegen einer Erkrankung kurzfristig im Training gefehlt hatte.

Sein Ligadebüt hatte Müller am 15. August 2008 beim 2:2 gegen den Hamburger SV unter dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann gefeiert. Er wurde in der 80. Minute für Miroslav Klose eingewechselt. Beim HSV spielte: Vincent Kompany.

Müller, der am Saisonende keinen neuen Vertrag bei den Bayern erhält, wäre erst der 13. Profi, der die 500er-Marke in der Bundesliga knackt. Mit 602 Einsätzen ist nach wie vor Karl-Heinz Körbel der Rekordspieler vor Manfred Kaltz (581) und Oliver Kahn (557). Müller absolvierte bislang 747 Pflichtspiele für den FC Bayern - so viel wie kein anderer.

Kompany setzt gegen Mainz in der Offensive hinter Torjäger Harry Kane auf Michael Olise, Serge Gnabry und Leroy Sané. Im Tor steht erneut Jonas Urbig für Manuel Neuer. Der Bayern-Kapitän war am Freitag ins Mannschaftstraining eingestiegen.