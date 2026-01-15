Muskelfaserriss: Auch Laimer fehlt dem FC Bayern

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss "vorerst" auf Außenverteidiger Konrad Laimer verzichten. Der 28 Jahre alte Österreicher zog sich im Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (3:1) am Mittwoch "einen Muskelfaserriss in der linken Wade" zu, wie die Münchner mitteilten. Eine genaue Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.

Für die Münchner ist es der nächste schmerzhafte Verlust auf der Außenverteidigerposition. Auch der Kroate Josip Stanisic muss aufgrund einer Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk, die er beim 8:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag erlitten hatte, pausieren.

"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", hatte Trainer Vincent Kompany gesagt: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen." Den Münchnern fehlten zuletzt zwei weitere Kandidaten für die rechte Außenverteidiger-Position hinten: Joshua Kimmich (Knöchel) und Sascha Boey (krank).

Die Münchner sicherten sich durch den Sieg in Köln einen Rekord: Mit 47 Punkte, 66 Toren und nur 13 Gegentreffern vollendeten die Bayern die beste Hinserie der Bundesliga-Geschichte.