Muskelverletzung: Frankfurt "bis auf Weiteres" ohne Uzun

Schlechte Nachrichten für Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt: Jungstar Can Uzun fällt wegen einer Muskelverletzung aus dem Punktspiel der Hessen am vergangenen Samstag beim 1. FC Heidenheim "bis auf Weiteres" aus. Das gab der Champions-League-Teilnehmer am Sonntag ohne weitere Angaben zur Verletzung und zur Ausfalldauer des 19-Jährigen bekannt. Uzun hatte in Heidenheim wegen seiner Verletzung bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden müssen.