Nach Absage: Leverkusen erstattet Fans die Kosten

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen erstattet nach der kurzfristigen Absage des Spiels beim Hamburger SV den 3500 mitgereisten Fans die Kosten. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Die Karten behalten für das noch nicht terminierte Nachholspiel zudem ihre Gültigkeit. Fans, die nicht zum Nachholspiel reisen können, werden gebeten, ihre Tickets zurückzugeben, um anderen Fans die Chance auf Karten zu ermöglichen.

Die Begegnung war am Dienstagabend erst rund zweieinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden. Der Grund dafür waren wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs, weswegen das Volksparkstadion kurzfristig gesperrt wurde.