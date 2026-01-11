Nach Aus beim Afrika-Cup: Diomande reist zurück nach Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann auf das baldige Comeback seines Starspielers Yan Diomande hoffen. Der Offensivspieler kehrte am Sonntag nach dem Aus beim Afrika-Cup mit Titelverteidiger Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) nach Leipzig zurück und wurde dort am späten Abend erwartet.

Der 19-Jährige soll am Montag zunächst ein Regenerationstag absolvieren. Ob Diomande für die kommenden Heimspiele gegen den SC Freiburg am Mittwoch (20.30 Uhr) sowie am Samstag gegen Rekordmeister Bayern München (18.30 Uhr/beide Sky) einsatzbereit ist, bleibt abzuwarten.

Diomande war mit dem deutschen WM-Gruppengegner am Samstag im Viertelfinale des Afrika-Cups an Ägypten (2:3) gescheitert. Diomande hatte seinen einzigen Turniertreffer im Achtelfinale gegen Burkina Faso erzielt.