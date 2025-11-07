Nach Nicht-Nominierung für DFB: Bayer-Coach stärkt Andrich

Trainer Kasper Hjulmand von Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen hat sich schützend vor seinen Kapitän Robert Andrich gestellt. Nachdem der Mittelfeldspieler erstmals seit zwei Jahren nicht für den DFB-Kader nominiert wurde und unlängst auch bei den Rheinländern um seinen Platz kämpfen muss, betonte Hjulmand die Bedeutung des Routiniers – und sieht die Konkurrenz im Team als Ansporn.

"Rob ist ein super Spieler mit Erfahrung, der sehr wichtig für die Mannschaft ist. Ich hoffe, dass er seinen Traum von der Nationalmannschaft wieder schaffen kann", sagte der 53 Jahre alte Hjulmand am Freitag vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 19-maligen Nationalspieler am Vortag nicht für die kommenden WM-Qualifikationsspiele eingeladen.

Andrich, der beim vergangenen Königsklassen-Auswärtsspiel in Lissabon wegen einer Rotsperre nicht mitwirken konnte, muss bei seiner Rückkehr in den Kader auch bei Bayer um seinen Platz bangen. Der 19 Jahre alte Ibrahim Maza hatte ihn auf der Sechs in Lissabon ersetzt und wurde dabei sogar zum "Man of the Match" gewählt. "Konkurrenz ist immer gut", sagte Hjulmand zur Situation im Bayer-Mittelfeld, in dem der defensive Mittelfeldspieler Aleix Garcia gesetzt sein dürfte.

Garcia hatte in Lissabon den offenen Konkurrenzkampf auf der Position neben sich offen angesprochen. "Ich glaube, Kasper muss etwas unternehmen. Ibo (Maza, Anm. d. Red) hat das heute sehr gut gemacht", zitierte der kicker den spanischen Nationalspieler: "Wir hatten auch diese Rotation im Mittelfeld, ich allein und dann drei Nummern 10. Ich finde, wir haben das sehr gut gemacht."

Andrich, dessen erklärtes Ziel es ist, bei der Weltmeisterschaft in den USA 2026 dabei zu sein, hatte die Bayer-Elf beim vergangenen Bundesliga-Spieltag noch als Kapitän aufs Feld geführt. Die Wichtigkeit des etatmäßigen Spielführers des Tabellenfünften hob Hjulmand nun hervor, schränkte aber auch ein: "Er ist unser Kapitän, wenn er spielt." In jedem Fall sei "Rob" ein "sehr, sehr wichtiger Spieler für unseren Kader". Er wolle dem 31-Jährigen nun helfen, "so gut wie möglich für Bayer zu spielen und dadurch zurück zur Nationalmannschaft zu kommen".